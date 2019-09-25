متردد وشكاك.. حظك اليوم الأربعاء 25-9-2019 برج الحمل

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك.



برج الحمل



مهنيا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردد والشكوك.



عاطفيا: التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالًا أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك.



صحيًا: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.