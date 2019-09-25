20 صورة لـ غادة عادل بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بعد تصدر الفنانة غادة عادل تريند جوجل من خلال إطلالتها الجريئة فى مهرجان الجونة، يمكنك مشاهدة أبرز إطلالات غادة عادل التي أثارت عاصفة من الجدل .



ظهرت غادة عادل فى آخر إطلالاتها فى مهرجان الجونة ،بـ فستان أزرق مكشوف الصدر ومجسم بعد حدود الركبة وانتعلت حذاء كعب باللون البنفسجي منسقة معه بورتفيه فضي اللون، ووضعت القليل من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية.



واختارت غادة عادل مجموعة أنيقة من الإكسسوارات التى أبرزت جمال إطلالتها، وكان شعرها بتسريحة ديل الحصان.



ولم تكن هذه الإطلالة هي الإطلالة الأولى التي تثير الجدل فقد ظهرت أيضا بعدة إطلالات مختلفة وجريئة من بداية ظهورها في مهرجان الجونة، حيث ظهرت في ثاني وأول يوم لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنثوية جريئة.





اعتادت غادة عادل على إطلالتها الجريئة ،التي خطفت بها قلوب متابعيها ،مما جعلها تتصدر تريند جوجل .



وإليكم الصور التي تبرز جمال وأنوثة الفنانة غادة عادل .