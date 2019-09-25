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فن

بعد خناقة الجونة.. حقيقة طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
سعيد فراج
نشرت ندى الكامل، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها مع زوجها الفنان أحمد الفيشاوي، ظهرا فيها أثناء مرورهما على السجادة الحمراء في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وعلقت ندى الكامل على صورتها مع زوجها قائلة: «فيشي»، وهو الاسم الذي تداعب به أحمد الفيشاوي، في رد غير مباشر منها على الأخبار التي ترددت مؤخرا حول استعدادهما للطلاق، بعد خلاف وقع بينهما في الجونة.

جاء ذلك، بعدما غادر أحمد الفيشاوي مهرجان الجونة السينمائي عقب مشادة حدثت مع زوجته ندى الكامل فى فندق إقامتهما، بعد الحفل الافتتاحي لمهرجان الجونة السينمائي.

وفوجئ نزلاء الفندق بتعالى أصوات أحمد الفيشاوي وزوجته وتدخل عدد من النجوم لمحاولة الصلح بينهما، وذلك بحسب الأخبار التي انتشرت مؤخرا.
بعد خناقة الجونة.. حقيقة طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته

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