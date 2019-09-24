بعد الفستان المثير.. إطلالات جريئة لـ غادة عادل في مهرجان الجونة

أثارت النجمة غادة عادل عاصفة من الجدل بعد ظهورها بفستان مفتوح عند منطقة الصدر خلال حضورها فيلم هند صبرى الجديد نورا تحلم، الذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.



وظهرت غادة عادل بـ فستان أزرق مكشوف الصدر ومجسم بعد حدود الركبة وانتعلت حذاء كعب باللون البنفسجي منسقة معه بورتفيه فضي اللون، ووضعت القليل من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية.



واختارت غادة عادل مجموعة أنيقة من الإكسسوارات التى أبرزت جمال إطلالتها، وكان شعرها بتسريحة ديل الحصان.



ولم تكن هذه الإطلالة هي الإطلالة الأولى التي تثير غادل عادل بها الجدل فقد ظهر أيضا بعدة إطلالات مختلفة وجريئة من بداية ظهورها في مهرجان الجونة، حيث ظهرت في ثاني وأول يوم لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنثوية وجريئة.



وظهرت غادة عادل بإطلالة ساحرة ثاني يوم من مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت فستان كب باللون الروز مكشوف من منطقة البطن، وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها.



واختارت غادة عادل في اليوم الأول الظهور بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت فستان كب باللون البطيخي، وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها خلال مهرجان الجونة السينمائي...