تامر حفني: الاجتهاد شرط مشاركة براعم الأهلي فى المباريات

أكد تامر حفني المشرف على قطاع البراعم لكرة القدم لفرق ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ بالنادي الأهلي أن استعدادات براعم الاهلي للمشاركة في الموسم الجديد تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى فرق البراعم تضم عناصر مميزة.



وقال حفني أن لاعبي فريق ٢٠٠٦ ظهروا بشكل جيد في مباراتهم أمام فريق السكة الحديد، وهي المباراة الودية الأولى للفريق قبل بداية الموسم الجديد، وكان تركيزه بشكل أكبر على تحركات اللاعبين وتمركزهم في الملعب.



وأوضح أنه كان حريصا على متابعة تحركات اللاعبين وتمركزهم في الملعب ،خوفا من غياب تركيز بعض اللاعبين خاصة بعد حصولهم على فترة راحة كبيرة ،لكن مباراة السكة الحديد الودية أثبتت أنهم في حالة جيدة .



وأشاد مدرب براعم الأهلي بلاعبيه الذين التزموا بتعليماته ، مشيرا إلى أنه لن يستفيد شيئًا من اللاعب الذي يمتلك المهارة والسرعة والقوة البدنية إذا لم يلتزم بمهام مركزه في الملعب ويجيد التحرك بشكل سليم.



واختتم حفني تصريحاته مؤكدا أنه لا يضع تشكيلًا أساسيًا ثابتًا وآخر احتياطيًا للفريق، لكنه يمنح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين، بشرط أن يثبت كل منهم نفسه ويؤكد جدارته باللعب في المباريات.

