مدبولي يستعرض دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري والطريق الساحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل في عدد من المشروعات علي مستوي الجمهورية، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من مسئولي وزارة النقل.



وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل الدراسة التي تم إعدادها بهدف رفع كفاءة وتطوير الطريق الساحلي من سيدي عبد الرحمن حتي السلوم بطول 360 كم، والمقسمة على خمس مراحل بداية من المرحلة الأولى والتي تتضمن العمل على توسعة ورفع كفاءة الطريق الساحلي "الاتجاه الجنوبي" من سيدي عبدالرحمن حتي الضبعة بطول 33 كم، والصيانة العاجلة البسيطة الاتجاه الشمالي سيدي عبد الرحمن الضبعة بطول 17 كم، ورفع كفاءة المسافات الجارى تنفيذها بمطروح-السلوم الاتجاه الشمالي "كم 15-كم 50" بطول 35 كم والاتجاه الجنوبي "كم 140 – كم 165" بطول 25 كم.



أما المرحلة الثانية فتتضمن توسعة ورفع كفاءة الطريق الساحلي "الاتجاه الشمالي" من سيدي عبد الرحمن حتى الضبعة بطول 33 كم، ويليها المرحلة الثالثة وتتضمن توسعة الطريق الساحلي بالاتجاهين من كم 163 الضبعة وحتي كم 270 مطروح بطول 107 كم، وبالنسبة للمرحلة الرابعة فتتضمن استكمال توسعة ورفع كفاءة طريق مطروح/السلوم "الاتجاه الجنوبي بطول 195 كم – الاتجاه الشمالي بطول 185 كم"، وأخيرًا المرحلة الخامسة والتي تتضمن إنشاء طريق خدمة سيدي عبدالرحمن حتي مطروح بالاتجاهين بطول 140 كم.



وكلف رئيس الوزراء ببدء تنفيذ المراحل العاجلة خلال هذه الفترة لسرعة الانتهاء منها قبل الصيف القادم.



كما عرض المهندس كامل الوزير دراسة تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بداية من خطة الصيانة العاجلة للطريق الدائرى والتي تشمل الصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة، وصيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم، وأعمال تأمين سلامة المرور، وصيانة وتأمين شبكة الإنارة، وصيانة الحواجز الخرسانية، والصيانة العاجلة لكبارى وأنفاق الطريق الدائرى، وأعمال النظافة وصيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلي المريوطية بطول 12 كم، وصيانة طبقات الرصف من السلالم إلي المرج بطول 8 كم، وصيانة طبقات الرصف من تقاطع شبرا/بنها إلي محور 26 يوليو بطول 15 كم.



وفي الوقت نفسه تشمل خطة تطوير الطريق الدائرى إنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو حتي طريق السويس بطول 9 كم، وتطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد، وتطوير وتوسعة المسافة من الأوتوستراد إلي المريوطية بطول 12 كم، وتطوير وتوسعة المسافة من السلام إلي المرج بطول 8 كم، وإنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام إلي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم.



كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الوضع الحالي للمنطقة المحيطة بحديقة هابي لاند بالمنصورة، حيث تتولي أحد المكاتب الهندسية وضع تصور مستقبلي لها لإقامة مشروع المنصورة بلازا تجارى وسكني وفندقي" وهو مشروع مُطل علي الحديقة ويتضمن مولًا تجاريًا وأبراجًا سكنية وفندقًا ومسار سكة حديد وكوبرى معلق يربط حديقة هابي لاند بحديقة صباح الخير يا مصر بالمطاعم العائمة.



وخلال الاجتماع تم استعراض مشروع محطات قطارات صعيد مصر في "مثلث بشتيل"، والذي يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال توفير محطات نقل عام للركاب تتواكب مع العصر والتي تعتبر نواة مركزية لمنظومة النقل العام بمصر.



وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل أن اختيار منطقة بشتيل جاء لما تتميز به المنطقة من وجود مقومات ترجح إنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر وورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل بها، وفي مقدمة هذه المقومات وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة كأول محافظة في الوجه القبلي وتعتبر بوابة لصعيد مصر، ومنطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر "السد العالي/ الإسكندرية/ المناشي/ خط البضائع".



ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة "مترو أنفاق/ مونوريل 6 أكتوبر/ خطوط أوتوبيسات/ وسائل النقل الجماعي"، ووقوعها علي 3 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها "محور ترعة الزمر/ محور شارع السودان/ محور أحمد عرابي وشارع المطار"، وتوفر مساحة بها في حدود 57 فدانًا تسمح بإقامة المشروع.



وأكد وزير النقل أن مشروع محطات قطارات صعيد مصر في "مثلث بشتيل"، سيعمل على تحقيق التكامل والربط لوسائل النقل المختلفة من "سكك حديدية، ومترو أنفاق، ومونوريل، ونقل جماعي"، إلى جانب تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية "رمسيس، والجيزة" على مستوى النقل والخدمات والصيانة، فضلًا عن التقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي، وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.