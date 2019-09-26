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سيارات

خلال عيدها الـ 25.. بروميتيون تطلق فئة إطارات 01 Series المناسبة للطرق المصرية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:06 م
بروميتيون للإطارات
بروميتيون للإطارات إيجيبت تحتفل بالعيد الـ25
كريم عاطف
احتفلت بروميتيون إيجيبت للإطارات اليوم بالعيد الخامس والعشرين لبداية إنتاج مصنع الإسكندرية.

وبروميتيون للإطارات إيجيبت هي الفرع المصري لمجموعة بروميتيون للإطارات العالمية، والشركة الصناعية الوحيدة حول العالم لديها محفظة منتجات متعددة العلامات التجارية ومتعددة المستويات.

خلال الاحتفال أكدت الشركة التزامها المستمر تجاه السوق المصري عبر التوسع فى قدرتها الإنتاجية، بفضل استثمار الشركة المستمر.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق فئة إطارات 01 Series التي تقدم لأساطيل السيارات أقصى درجات الأداء على الطرق المصرية بحالتها الحالية، إلى جانب توفير مستويات أفضل من السلامة وتكلفة لكل كيلومتر، لتدعم بذلك الأساطيل التجارية المصرية عبر تحسين أدائهم التنافسي وقدراتهم.

على مدار الـ٢٥ سنة الماضية، واصل المصنع الاستفادة من التعزيزات التكنولوجية والهيكلية باستثمارات تزيد على 200 مليون دولار أمريكي، واليوم تواصل بروميتيون للإطارات إيجيبت الاستثمار وإثراء محفظة منتجاتها في السوق المحلي المصري بمنتجات عالية الجودة، مستخدمةً فى ذلك أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، تتوافق مع معايير السوق العالمي. وباعتبار بروميتيون للإطارات إيجيبت مصنع الإطارات الوحيد، فهو يقوم بالتصدير لأهم الأسواق بنسبة ٦٠٪ لأوروبا و٤٠٪ لأسواق مثل تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح مرجعًا لجودة المنتجات المصرية حول العالم.

قال أنطونيو دولجيتا، العضو المنتدب لبروميتيون للإطارات إيجيبت: "لقد كانت رحلة مثمرة وأنا فخور بكوني جزءا من نمو بروميتيون للإطارات إيجيبت في السوق المصري بكل ما يحمله من قدرات، سنواصل الاستثمار فى مصر لأنها سوق واعد للغاية، ونقدم أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل، ولذلك نعمل بأقصى طاقتنا لتحسين فعالية الأداء فى مصنع الإسكندرية كي نزيد من صادراتنا ومنح المزيد من الأطراف المعنية الفرصة للوصول لأفضل جودة من المنتجات مع ضمان السلامة وأفضل أداء".

وأضاف: "نواصل التوسع فى منتجاتنا لإضافة المزيد من القيمة لشركائنا وشركتنا، مع إطلاق فئة إطارات 01 Series، تقدم بروميتيون للإطارات إيجيبت نظم متقدمة وحلول تكنولوجية لأداء أفضل، توفير أكثر، والمزيد من السلامة".

وقال أحمد زواوي، مدير عام الشئون الفنية لبروميتيون للإطارات إيجيبت: "أنا فخور للغاية بكوني جزءًا من السنة الخامسة والعشرين لنجاح إنتاج الإطارات في مصر، وبتواجدي في المصنع منذ البداية. تذهب ٦٠٪ من صادراتنا إلى أوروبا، لملاحقة الطلب المتزايد على المنتج المصري".
خلال عيدها الـ 25.. بروميتيون تطلق فئة إطارات 01 Series المناسبة للطرق المصرية
خلال عيدها الـ 25.. بروميتيون تطلق فئة إطارات 01 Series المناسبة للطرق المصرية
خلال عيدها الـ 25.. بروميتيون تطلق فئة إطارات 01 Series المناسبة للطرق المصرية
خلال عيدها الـ 25.. بروميتيون تطلق فئة إطارات 01 Series المناسبة للطرق المصرية

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