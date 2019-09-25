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رياضة

في غياب محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على كينز دونز 1-0 في الشوط الأول

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:16 م
جيمس ميلنر
جيمس ميلنر
عمرو ابوبكر
نجح فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي محمد صلاح في التقدم على منافسه” ميلتون كينز دونز “، 1-0 ، في المباراة التي تجمعهما على ستاد ” أم كي “، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأحرز جيمس ميلنر هدف تقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

ودخل الريدز، المباراة، بتشكيل مكوّن من :-

” كيليان – هوفر -لوفرين – ميلنر – تشامبرلين – جوميز – كيتا – لالانا – جونز – إليوت – بروستر .

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موعد مباراة ليفربول ضد ميلتون كينز دونز في كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة

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