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رياضة

سامي قمصان يقود مران مستبعدي الأهلي عن معسكر الإسكندرية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني مران اللاعبين الغائبين عن المعسكر وهم سعد سمير وعلي معلول وجيرالدو ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي ومصطفي شوبير وأحمد طارق ومحمد عبد المنعم .

ويتوجه فريق الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الساعة الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر اقامتها مساء غد السبت في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.
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