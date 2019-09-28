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أخبار العالم

استطلاع رأي : 59 % من الإسرائيليين يفضلون تنازل نتنياهو عن رئاسة الحكومة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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سمر صالح
أظهر استطلاع للرأي جديد، أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه ينبغي على رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو التنازل عن منصبه، في حال تم توجيه الاتهام له رسميًا في قضايا فساد.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه القناة 12، فإنّ 59% يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة إن تقرّر توجيه لائحة اتهام بحقّه بعد جلسة الاستماع، التي تعقد يوم الأربعاء المقبل، في حين يعتقد 28% أنه يستطيع الاستمرار في منصبه.

وجاءت النتائج متقاربة في حال تقرّر تشكيل حكومة يناوب عليها نتنياهو، ورئيس "كاحول لافان"، بيني جانتس، حيث فضّل 40% أن يرأسها نتنياهو أولا، بينما فضّل 38% جانتس.

كما رأى (52%) من المستطلعة آرائهم أنهّ على نتنياهو التنازل عن رئاسة الحكومة ومنح عضو كنيست آخر من الليكود محاولة تشكيلها، بينما اعتقد 34% أنّ على نتنياهو ألا يخلّى عن منصبه.

وفيما لو جرت انتخابات ثالثة خلال هذا العام، فإنّ 11% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنّهم سيغّيرون تصويتهم، بينما قال 64% إنهم سيصوّتون بما صوّتوا به الانتخابات الماضية.

يذكر أن الاستطلاع أجراه مركز "ميدجام" على عيّنة من 505 أشخاص، "تراعي التركيبة السكانية لإسرائيل"، وطلب من 3322 المشاركة فيه.
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