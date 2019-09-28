رئيس جامعة أسيوط فى جولة مفاجئة داخل عدد من مباني المدينة الجامعية

قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بجولة مفاجئة داخل عدد من مباني المدينة الجامعية طلبة والتي رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب والأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدينة الجامعية بالجامعة.





وصرح رئيس جامعة أسيوط بأن جولته استهدفت متابعة عملية تسكين الطلاب والاطمئنان منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وسماع شكواهم وأفكارهم المقترحة بشأن إقامتهم فى المدينة الجامعية.





وشدد رئيس الجامعة خلال جولته على مديري المباني والمختصين بالعمل داخل قطاع المدينة الجامعية على ضرورة التعامل الجيد مع الطلاب ، والعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم، ومراعاة قواعد الأمن والحماية للعدد الهائل من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية.



