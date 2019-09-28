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تعليم

رئيس جامعة أسيوط فى جولة مفاجئة داخل عدد من مباني المدينة الجامعية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:56 م
جولة مفاجئة داخل
جولة مفاجئة داخل عدد من مبانى المدينة الجامعية
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قسم التعليم
قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بجولة مفاجئة داخل عدد من مباني المدينة الجامعية طلبة والتي رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب والأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدينة الجامعية بالجامعة.

وصرح رئيس جامعة أسيوط بأن جولته استهدفت متابعة عملية تسكين الطلاب والاطمئنان منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وسماع شكواهم وأفكارهم المقترحة بشأن إقامتهم فى المدينة الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة خلال جولته على مديري المباني والمختصين بالعمل داخل قطاع المدينة الجامعية على ضرورة التعامل الجيد مع الطلاب ، والعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم، ومراعاة قواعد الأمن والحماية للعدد الهائل من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية.

كما أوضح الدكتور شحاتة غريب أن جولة رئيس الجامعة تضمنت مبانى "س" و "ع" للطلبة وهو ما يعكس حرص إدارة الجامعة على مواصلة جهودها فى تطوير ما تقدمه من رعاية اجتماعية لأبنائها من الطلاب المغتربين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمبانيها والتي تعد هي من أكبر المدن الجامعية على مستوى الجامعات المصرية والتي تضم 20 مبنى للطالبات و10 مباني للطلبة والتي تتسع لنحو 15 ألف طالب وطالبة من المقبولين بالإقامة بالمدينة الجامعية ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
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