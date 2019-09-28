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فن

فى عيد ميلادها .. شادية عبد الحميد تكشف سر خلع وارتداء الحجاب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:46 م
شادية عبد الحميد
شادية عبد الحميد
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة شادية عبد الحميد بعيد ميلادها والتى ولدت سنة 1965م وبدأت التمثيل في المسرح والتلفزيون بعد تخرجها من معهد فني تجاري في العديد من الأعمال وكانت البداية بأدوار ثانوية بسيطة حتى تمكنت من الحصول على أدوار أكبر إلى أن قررت بشكل نهائى ارتداء الحجاب. 
وبرغم من توقفها عن التمثيل 2003م وارتدت الحجاب إلا أنها عادت للساحة الفنية مرة أخرى سنة 2015م من خلال مسلسل "دنيا ودين"، بعد فترة انقطاع دامت 15 عاما، حيث أن العمل قائم على البطولة الجماعية لمجموعة من هواة التمثيل. يناقش الفيلم لعدد كبير من القضايا الاجتماعية الشائكة فى مجتمعنا مثل مشاكل إدمان المخدرات والجنس، وعقوق الوالدين، وسكان المقابر المهمشين.
ولم تكن المرة الأولى التي ترتدى فيها الحجاب حيث قدمت مسرحية بالحجاب مع الفنان عبدالغني زكي، وبعدها رحلت والدتها وعندما ساءت حالتها النفسية قررت خلع الحجاب بعد عامين.
ومن أشهر أعمالها كتيبة الإعدام، الجراج وفي المسرح مسرحية أنا والنظام وهواك مع الفنان سمير غانم وغير مخصص للبيع مع الفنان حمدي غيث وأمينة رزق وأحمد ماهر ومراتي تقريبا مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار والسبع بنات ، آه من حواء ، المحطة أكشن نيوز ، اختطاف ،حكايات زوج معاصر ، إمام الدعاة ، يحيا العدل ، ترويض الشرسة ، آمال وأقدار ،ميراث الريح ، السيرة الهلالية ، إسماعيلية رايح جاي،الخريف لن يأتي أبدا.
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