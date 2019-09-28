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منوعات

عثر عليها صدفة.. سعودي ينشر وصية مؤثرة لوالده كتبها قبل موته بـ أيام

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في حالة من الكمد والحزن حصل شاب سعودي على وصية دونها والده قبل أن يرحل عن الحياة بأيام، والتي تضمن محتواها عدة رسائل مؤثرة ارد الاب نقلها إلى ابنه قبل وفاته.

الصدفة هي التي دفعت الشاب عبدالله الجهيمي إلى العثور على وصية والده بعد أن اضطر إلى تصفح هاتف والده الذي كان مغلقًا منذ وفاته، وخلال بحثه بملاحظات الهاتف بدافع انهاء الاجراءات المتخذة بعد وفاة والده، شد انتباه عبدالله ملحوظة دونها الاب إليه ولم يرسلها له، وكانه كان على علم بان الابن سيعثر على تلك الوصية المدونة بالهاتف عاجلًا ام اجلًا.

ووفقًا لصحيفة سبق السعودية، دون الاب وصيته المؤثرة في يوم 19 سبتمبر الحالي قبل وفاته بأسبوع، وذلك بعد أن شعر بوعكة صحية قادته إلى الرحيل عن الحياة.

ويكشف الاب المتوفي عبر وصيته كيف كان ابنه عبدلله بارا به، أنه كان يحبه ورضي عنه ، ليوصيه بعشرة بنود وهي الحفاظ على الصلاة، رعاية الأم والإخوة، صلة الرحم، والحرص على التواصل العائلي والحديث عن الأموال والاستدانة، وأخيرًا يعلن الأب أنه كان يتمنى "ان يمد الله في عمره ويراه موظفا في شركة أرامكو أو مكان كبير".

وكان الشاب السعودي تداول وصية والده المؤثرة والتي لاقت صدى هائلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولها آلاف الرواد.
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