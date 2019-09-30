الأمير محمد بن سلمان يرد على سؤال لقناة أمريكية حول ناشطات سعوديات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك ردا على سؤال بشأن تعذيب ناشطات نسويات سعوديات قائلا: "إذا كان هذا صحيحا، فهو أمر شنيع للغاية".



وأكد الأمير محمد بن سلمان في حواره لبرنامج 60 دقيقة مع قناة سي بي إس الأمريكية أنه سيتابع هذا الموضوع بنفسه.



وكان ولي العهد قد نفى أن يكون قد أمر بقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، كما دعا إلى تقديم أي معلومة بخصوص هذه الاتهامات إلى الرأي العام.



وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تحمله مسئولية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، باعتبار أن القتلة موظفين حكوميين سعوديين.