بالأحمر.. هيدي كرم تتألق في أحدث إطلالة لها

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وحلت هيدي كرم بإطلالة جذابة بإرتدائها فستان احمر مكشوف عند الاكتاف مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع احمر الشفايف ، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة ،ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بأسوارة لليد لاكمال إطلالتها.









ولاقت الصورة إعجاب كثير من متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.



