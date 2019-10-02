رانيا المشاط تناقش ترويج السياحة بـ أكلات المطبخ المصري.. صور

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالشيف العالمي ذي الأصول المصرية BobbyChinn.



وكشفت وزيرة السياحة، فى تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل "تويتر" عن مناقشتهما سبل التعاون للترويج للسياحة المصرية من خلال تقديم الأكلات التي يتميز بها المطبخ المصري.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن فنون الطهي من عناصر الجذب السياحي؛ فهي تقدم للسائح نبذة عن ثقافة البلد الذي يزوره وتمنحه تجربة لن ينساها.