حكم قول لا قدر الله .. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في التلفُّظ بقول: «لا قدر الله»؛ فإنها دعاءٌ مشروع، والدعاء قدرٌ من أقدار الله تعالى.





وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم قول لا قدر الله»، أنه إذا خشي الإنسان أن يصيبه مكروه فمن المستحب أن يدعو الله -تعالى- أن يصرف عنه شر ما يخشاه.





واستشهدت فى بيان أن الدعاء هو المستحب عند خشيةُ الإنسان أن يصيبه شر ما بما روى عَنْ سَلْمَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي العُمرِ إِلَّا البِرُّ» أخرجه الترمذي.



