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اقتصاد

بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:01 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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ياسر جمعة
ينشر موقع " صدى البلد"، النص الكامل لمشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي، والذي انتهي البنك المركزي من إعداده قبل شهور، وتم إرساله لمجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، قبل إحالته لمجلس النواب .

ويتضمن قانون البنوك الجديد، استحداث إنشاء لجنة الاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.

ونظم مشروع القانون الجديد، أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، يشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
بعد مناقشته في مجلس الوزراء.. النص الكامل لـ مشروع قانون البنوك الجديد
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