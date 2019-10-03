البحرين تطالب رعاياها بعدم السفر إلى العراق

دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها لعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها.



وناشدت كافة المواطنين المتواجدين في العراق بضرورة المغادرة فورًا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.



وطالبت الوزارة رعاياها بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.



يأتي ذلك مع استمرار المظاهرات في الأراضي العراقية، وذلك رفضا للتواجد الإيراني في البلاد، وسوء الأحوال الاقتصادية.