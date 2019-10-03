لاعب بيراميدز أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

قطع مسئولو نادى الزمالك شوطا كبيرا فى مفاوضاتهم مع بيراميدز من أجل ضم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .



وعلم " صدى البلد " أن الزمالك نجح فى إقناع اللاعب بشكل رسمى فى الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد مفاوضات قوية شهدتها الأيام الماضية .



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصففقة بشكل رسمى مع قرب شهر يناير المقبل خاصة فى ظل تواصل الطرفين " الزمالك وبيراميدز" إلى اتفاق كامل بشأن انتقال جابر إلى الأبيض .



ويعد عمر جابر واحدا من نجوم فريق بيراميدز فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وتواجده بشكل مستمر فى تشكيل فريقه الأساسية.