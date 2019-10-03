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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

لاعب بيراميدز أولى صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:50 م
شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى - عمرو الحلواني
قطع مسئولو نادى الزمالك شوطا كبيرا فى مفاوضاتهم مع بيراميدز من أجل ضم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وعلم " صدى البلد " أن الزمالك نجح فى إقناع اللاعب بشكل رسمى فى الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد مفاوضات قوية شهدتها الأيام الماضية .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصففقة بشكل رسمى مع قرب شهر يناير المقبل خاصة فى ظل تواصل الطرفين " الزمالك وبيراميدز" إلى اتفاق كامل بشأن انتقال جابر إلى الأبيض .

ويعد عمر جابر واحدا من نجوم فريق بيراميدز فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وتواجده بشكل مستمر فى تشكيل فريقه الأساسية.
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