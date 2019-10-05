تامر عاشور يشعل حفل العاشر من رمضان.. ويوجه التحية للجيش والشعب

أشعل تامر عاشور سماء العاشر من رمضان خلال حفله بمدينة العاشر من رمضان ، والذي أقيم بنادي الرواد وحضره الآلاف من جميع الأعمار.



قدم تامر عاشور، خلال الحفل، ما يقرب من 20 أغنية متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، وتفاعل معه الجمهور منذ بداية الحفل حتى نهايته.



تامر حرص على تقديم التهنئة للشعب المصري وجيشه العظيم بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ انتصارات أكتوبر.



وقال تامر عاشور: "الليلة عيد وأهم أعيادنا هو نصر أكتوبر المجيد ، وانا سعيد اني موجود بمدينة العاشر من رمضان الذي أنشئت لتخلد هذه الذكرى ، كل سنة والشعب المصري وجيشه وشرطته بخير وسعادة ودايما متجمعين في الافراح".