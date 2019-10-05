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برلمان

رئيس حزب الوفد: نريد تمثيلا مشرفا للمرأة الوفدية في البرلمان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:40 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
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معتز الخصوصي
طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بتمثيل مشرف للمرأة المصرية عامة والوفدية خاصة في الاستحقاقات الانتخابية سواء المجالس المحلية أو مجلسي النواب والشيوخ خاصة أنها أمام استحقاق دستوري بألا يقل تمثيلها على 25 في المئة.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور قيادات الوفد.

وأشار "أبو شقة" إلى أنه تصدى بقوة لمطالبات تقليل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة، موضحا أنه كان يطالب بنسبة أعلى من ذلك.

وأوضح "أبو شقة" أن تاريخ المرأة المصرية مشرف لأنها وقفت إلى جانب الرجل في ثورة 1919 واستشهدت في تلك الثورة، مشيرا إلى أن سيدات الوفد الرائدات صفية زغلول وهدى شعراوي أثبتن جدارة فائقة، وأن المرأة حققت نجاحا في جميع المجالات على مر التاريخ.
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