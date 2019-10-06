تعرف على مزايا حساب Easy من البنك التجاري الدولي



مزايا وخصائص الحساب الجاري "Easy Current"

• الرسوم الإدارية السنوية 50 جنيها.

• جميع المعاملات البنكية تتم من خلال القنوات الإلكترونية وماكينات الإيداع والسحب النقدي فقط.

المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث.



ويتم تحديد سعر العائد طبقًا لأسعار العائد المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، كما يتم احتساب 100 جنيه كرسوم إدارية في حالة التعامل من خلال فروع البنك التجاري الدولي مصر، وذلك باستثناء إجراء أي معاملات غير متاحة على القنوات الإلكترونية.

يسعى البنك التجاري الدولي – مصر CIB إلى تقديم كل ما يساهم في راحة وتميز عملائه ويجعلهم يتحكمون في إدارة أموالهم بطريقة سهلة وسريعة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل الرقمية، ومن ضمن المنتجات التي يقدمها البنك لعملائه حسابات التوفير والجارية "CIB Easy"، التي لا تشترط حدا أدنى أو رسوما لفتح الحساب، كما أنها لا تشترط حدا أدنى للاحتفاظ بالحساب.• عائد سنوي ثابت بنسبة 7.5% يصرف شهريًا علي أقل رصيد بالحساب.• الرسوم الإدارية السنوية 50 جنيها.• جميع المعاملات البنكية تتم من خلال القنوات الإلكترونية وماكينات الإيداع والسحب النقدي.