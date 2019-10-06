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رياضة

نيران صديقة.. الجونة يقتنص أول 3 نقاط فى بنك الدوري بالفوز على مصر المقاصة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:02 م
أحمد حسام ميدو مدرب
أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة
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إسماعيل محمود - عمرو الحلواني
حقق نادي الجونة أولى انتصاراته في الدوري المصري هذا الموسم ، بالفوز على ضيفه نادي مصر المقاصة بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق حسنى فتحى لاعب المقاصة " هدف عكسى " بعد أن فشل فى تشتيت الكرة العرضية من جانب أحمد مجدى لاعب الجونة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ، حاول نادي مصر المقاصة العودة بالنتيجة ، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل ، لتنتهي المباراة بتحقيق الجونة أول انتصاراته في الدوري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ، تحصل الجونة على أول 3 نقاط له في الدوري ، وضعته في المركز الحادي عشر ، خلف مصر المقاصة صاحب المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.
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