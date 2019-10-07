بعد تألقها في فيلم الممر .. شاهد أجمل إطلالات أسماء أبو اليزيد.. صور



تألقت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد في دور مميز في فيلم الممر الذي تم عرضه أمس بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر .



وبعد عرض الفيلم على عدة قنوات أمس، تصدر الفيلم مواقع التواصل الإجتماعي، وأبطاله الذين استطاعوا أن يصلوا لقلوب الجمهور بأدوارهم الجديدة والمخلتفة في فيلم الممر الذي رصد فترة حرب الاستنزاف .



الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد قدمت دورا مميزا في الفيلم، حيث قامت بأداء البدوية فرحة التي كانت دليل الكتيبة المصرية في الصحراء حتى يصلوا إلى المعسكر الإسرائيلي المستهدف تدميره، وبمجرد أن رأها العسكري هلال الذي قام بدوره الفنان محمد فراج، وقع في حبها وطلب الزواج منها .



وعلى الرغم من أن مشاهد الفنانة أسماء أبو اليزيد في فيلم الممر لم تكن كثيرة إلا أنها تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بجمال ملامحها المصرية السمراء، حيث بدأ الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في نشر صورها ودعم موهبتها خاصة وأنها في بداية مشوارها الفني إلا أنها قدمت أدوارا أشاد بها الجمهور .