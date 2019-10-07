الزناتى: عجز صارخ فى المعلمين بالمدارس.. والتعيينات هى الحل

أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، أن هناك عجزا صارخا فى المعلمين بالمدارس ـ ولايستطيع أحد حصر نسبة هذا العجز حتى الآن والحل أن تيدأ وزارة التربية والتعليم بتعيين المزيد من المعلمين.



وناشد "الزناتى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، جميع المديريات التعليمية بالبدء فى تعيين خريجى كليات التربية أولًا ؛حيثُ إنه تخصصهم منذ البداية، كما أنهم ليس لديهم وظيفة أخرى سوى التعليم .



وأشار "نقيب المعلمين" إلى أنه لابد من تدريب المعلمين الجدد بشكل خاص قبل تعيينهم قبل يدء أى عام دراسى تجنبًا بوقوعهم فى الأخطاء الدراسية والتربوية.



وأوضح أنه لابد من زيادة رواتب المعلمين ؛ إذ أنه حتى الآن لم تتم أى زيادة منذ عام 2014 .



وقال إن فلسفة العقود المؤقتة خاطئة لأن المدارس تحتاج بالفعل إلى عدد كبير من المعلمين ، منوهًا بإأن جميع المعلمين الجدد سيتم منحهم عضوية النقابة بشكل مؤقت حالهم كحال معلمى المدارس الخاصة لحين تعيينهم بشكل نهائي، وما ينطبق عليهم ينطبق على أى عضو .

