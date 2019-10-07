لا يؤمنون بالوطن.. النمنم: الإخوان أقاموا احتفالات بعد نكسة 67.. فيديو

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن عددا كبيرا من جماعة الإخوان الإرهابية أقاموا احتفالات بعد نكسة 1967 والإخوان صلوا ركعتين شكر لله بعد نكسة 67".



وأضاف حلمي النمنم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تؤمن بالوطن، مشيرا إلى أنها تهتم بنشر فكرة الجماعة وتحقيق أستاذية العالم والإمبراطورية الإخوانية.



وتابع حلمي النمنم:" في يناير 2011 رفع مستشار الأمن الامريكي تقريرا إلى الرئيس الأمريكي بأنهم اجتمعوا مع عصام العريان وأكد لهم أن جماعة الإخوان علمانية تؤمن بالدولة المدنية ولا تأخذونا باسمنا".



وأكمل حلمي النمنم:" في حرب أكتوبر المجيدة محا الجيش المصري نكسة 1967، وقضى على أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر".



