ايرادات مخيبة للآمال لفيلم Rambo: Last Blood لـ سيلفستر ستالون

حقق فيلم Rambo: Last Blood إيرادات وصلت لـ 3 مليون و599 ألف دولار أمريكي، بعد مرور 3 أسابيع على طرحه.



وجاءت الإيرادات ضعيفة ومخيبة للآمال مقارنة بنجاحات الأجزاء السابقة من سلسلة افلام رامبو، التي حققت إجمالي وصل ل 727 مليون دولار أمريكي.



وكان سيلفستر ستالون بدأ مشواره مع سلسلة افلام Rambo عام 1982 من خلال فيلم First Blood ، لتصبح تلك الشخصية أحدى ايقونات السينما الأمريكية في العقود الاخيرة.



وتدور أحداث الفيلم بعد أربعة عقود تقريبًا لأول مرة يعود جون رامبو كواحد من أعظم أبطال الحركة على الإطلاق والآن يجب على رامبو مواجهة ماضيه واكتشاف مهاراته القتالية القاسية من أجل الانتقام في مهمة أخيرة.

