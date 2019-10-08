استجابة سريعة.. محافظ أسوان يكلف رئيس إدفو بحل مشكلة طفح الصرف الصحى.. صور

كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، العميد عبد الرحمن عامر، بزيارة مدرسة النجار الابتدائية بالمحاميد التابعة لقرية الحجز قبلى بإدفو للوقوف على الاستغاثة التى وردت للمحافظ بمعاناة طلاب ومعلمى المدرسة من وجود طفح صرف صحى دائم، مما أدى إلى إلغاء طابور الصباح وسوء حالة دورات المياه.



يأتي ذلك في إطار الاستجابة للشكاوى وتلبية المطالب الجماهيرية وفقًا للإمكانيات المتاحة لتوفير حياة كريمة للمواطن الأسوانى فى مختلف أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.



ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب والعاملين بالمدرسة والقضاء على التداعيات الناتجة من سوء حالة شبكة الصرف الصحى سواء داخل أو خارج المدرسة.



من جانبه أكد العميد عبد الرحمن عامر أنه بعد المرور الميدانى على مدرسة النجار الابتدائية بمرافقة عادل شمندى مدير الإدارة التعليمية بإدفو تم التعامل الفورى مع الشكوى من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية بإخلاء المدرسة ونقل طلابها سواء فى مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية إلى مدرسة حامد نادى الابتدائية المجاورة لها بنفس القرية بمسافة لا تتجاوز 500 متر لعدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور أى أعباء مالية أو مشقة فى التنقل لحين إنهاء مشكلة الصرف الصحى وعودة الطلاب مرة أخرى إلى مدرستهم.



ولفت إلى أنه تم انتظام طلاب مدرسة النجار فى الدراسة والذين تم تحويلهم منذ صباح اليوم إلى مدرسة حامد نادى منهم 2 فصل لمرحلة رياض الأطفال فى الفترة الصباحية، بجانب 14 فصلا فى المرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية دون حدوث أى ارتباك فى العملية التعليمية داخل المدرسة.



وأضاف عبد الرحمن عامر أنه تم مخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان للبدء فى أعمال الصيانة الشاملة لشبكة الصرف الصحى داخل مدرسة النجار الابتدائية مع الإسراع فى معدلات التنفيذ لعودة الطلاب إلى مدرستهم مرة أخرى فى أقرب وقت ممكن.