تفاصيل حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 35 .. صور

كرمت الدورة الـ35 لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية، والذي يحمل شعار هذا "السينما والتجريب"، دورة الفنانة نبيلة عبيد، وتحل دولة "اسبانيا" كضيف الشرف لمهرجان هذا العام، كوكبة من الفنانين الذي اثرو الفن المصري بأعمالهم المتميزة في السينما على مدار اعوام مضت.





وجاء على رأس التكريم، الفنانة نبيلة عبيد، والمخرج محمد فاضل، والفنان محمود قابيل، اللبناني رفيق احمد علي، والفنان الاسباني





وشهد حفل الافتتاح الذى أقيم على خشبة مسرح "سيد درويش" بدار أوبرا الإسكندرية حضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والإعلامي مفيد فوزي ، وعمرو الليثي، ووفاء عامر والمنتج محمد فوزري زوجها، ونشوى مصطفى المخرج عمرو عابدين، وهاني لاشين ، وعادل أديب وزوجته منال سلامة ، رانيا فريد شوقي، والفنان طارق عبدالعزيز.





وأعلن الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان عن الفعاليات التي تتضمن هذا العام 5 مسابقات هم "الأفلام الروائية الطويلة" وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير، الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، ويتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هم "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا.





أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فيتنافس فيها 34 فيلما، منها أفلام من مصر وهي "ليلة الميلاد" للمخرج أحمد عماد، و"نجوى الحلبية" للمخرج مهند الكاشف، ويدور حول سيدة من صعيد مصر تعيش في جلباب الرجال رغمًا عنها.





أما باقي الأفلام فتشارك من دول اليونان، المغرب، فرنسا، تونس، إسبانيا، سوريا، الجبل الأسود، مالطا، لبنان، الجزائر، فلسطين، إيطاليا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، ويرأس لجنة التحكيم المخرج عادل أديب، وعضوية الفنان طارق عبد العزيز، الفنانة الفرنسية أنجليك كافالاري، المخرج اللبناني إلياس خلاط، الكاتبة الكرواتية جيلينا بلجان، توني بارنس مخرج من مالطا، والفنانة والمخرج الجزائرية ياسمين شويخ.





بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلما، ويرأس لجنة التحكيم الكاتب عبد الرحيم كمال، وعضوية الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجان عمرو عابدين، عصام حشمت، المؤلف يحيى عزمي.





فيما يتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما، بينهم فيلم مصري واحد وهو "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي، وبطولة لوسي التي من المقرر أن تحضر فعاليات المهرجان، إلى جانب سهر الصايغ، أحمد صيام، ومحمد عادل.





ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الفنانة لبلبة، وعضوية الفنانة المغربية فاطمة خير، الفنان العراقي جمال أمين الحسني، المنتج التونسي علي الزعيم، الفنانة السورية ليلى جبر، المخرجة سارة جاد الله من السودان، والناقدة البحرينية منصورة الجمري.



