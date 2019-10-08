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مأزق كبير.. محمد إيهاب: رفع الأثقال انتهت في مصر وقررت الاعتزال .. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:37 م
محمد ايهاب
محمد ايهاب
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هاني حسين
قال محمد إيهاب لاعب مصر في رفع الأثقال، إنه قرر اعتزال اللعبة بعد تأكد عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 في رفع الأثقال.

وأضاف محمد إيهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن لعبة رفع الأثقال انتهت بالنسبة لمصر بسبب مشاكل المنشطات ودخلنا في مأزق كبير ولن نخرج منه بسهولة.

وتابع محمد إيهاب:"هناك تحقيقات في ملف المنشطات والاتحاد الدولي بيتلكك لنا كي يظهر أمام اللجنة الأولمبية الدولية أنه شريف ولا يوجد تجاوزات وأنه يحافظ على كيان اللعبة".
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