ماذا تفعل بجسمك ملعقة عسل أبيض على الريق؟.. رقم 1 الأهم

تحدث الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عن أهمية تناول ملعقة من عسل النحل "العسل الأبيض" على الريق فور الاستيقاظ من النوم.





وعدَّد استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أسباب أهمية تناول ملعقة عسل نحل على الريق، كما يلي:





- ملعقة من عسل النحل تحميك من الإصابة بأمراض السرطان.





- يطهر عسل النحل الجسم من الڤيروسات والجراثيم والميكروبات التي قد تغزوه.





- تناول ملعقة من عسل النحل على الريق يعمل على الحفاظ على صحة القلب وحماية الشرايين من الانسداد.





- يسرع عسل النحل من عمليات التمثيل الغذائي أثناء النوم، وبالتالي فقد الوزن.





- يحارب عسل النحل عند تناوله قبل النوم الدهون الثلاثية ويبقي على الأحادية المفيدة للجسم أثناء النوم.



