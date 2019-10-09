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أخبار العالم

دقت ساعة الطرح.. أرامكو تستعد للإعلان عن تفاصيل الاكتتاب بمشاركة 6 ملايين مستثمر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:05 م
أرامكو عملاق النفط
أرامكو عملاق النفط السعودى
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مــيــــــــــس رضــــــــــــا
بدأ العد التنازلي للإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، بعدما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بفحص استعداد البنوك المحلية وقدرتها على تلبية طلب المستثمرين الراغبين بالحصول على قروض من أجل الاكتتاب بهذا الطرح الضخم.

وحسبما أفادت مصادر لـ"رويترز"، فإن هناك أكثر من 6 ملايين مستثمر من الشركات والأفراد مهتمون بالاكتتاب بأسهم أرامكو.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" ستقدم نشرة اكتتابها العام بنهاية الشهر الحالي.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه سيتم نشر نشرة الإصدار باللغة العربية في 25 أكتوبر، ثم باللغة الإنجليزية بعد يومين، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وبحسب صحيفة المال الأمريكية، فإن شركة النفط الحكومية السعودية يمكن أن تطرح 1٪ إلى 2٪ من أسهمها في البورصة المحلية في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.

وقال مسئولون مطلعون على الأمر إن استعدادات المملكة العربية السعودية لإدراج شركة النفط العربية السعودية على قدم وساق، حيث من المتوقع أن تنشر الشركة نشرة الإصدار قبل نهاية الشهر، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرار نهائي بعد فترة وجيزة بشأن ما إذا كانت ستستمر في عملية الطرح.

يشار إلى أن نشرة الاكتتاب Prospectus هي وثيقة قانونية رسمية يتم طلبها وملئها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) التي تقدم تفاصيل بشأن عرض الاستثمار للبيع للعامة، وتعد نشرة الاكتتاب الأولية أول وثيقة عرض يتم تقديمها من خلال مُصدر الأوراق المالية وتنطوي على معظم تفاصيل التجارة والمعاملة المعنية، وبعد أن يتم الاتفاق بشكل فعال، يتم طبع نشرة الاكتتاب النهائية التي تحتوي على معلومات سابقة منتهية منطوية على تفاصيل مثل عدد الحصص.

وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده استرجعت كامل إنتاج النفط بعد الهجمات التي استهدفت "أرامكو" الشهر الماضي، وأنها تركز حاليا على إدراج الشركة في البورصة.

جدير بالذكر أن إدراج "أرامكو" في البورصة هو حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط.

ويعمل مصرفيون من نحو عشرين مؤسسة مالية محلية وعالمية على خطة "أرامكو" لبيع 1% من الشركة في الرياض قبيل بيع دولي في 2020 أو 2021.



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