سكان شارع ترعة السواحل فى إمبابة للمسئولين : الشارع تحول لمقلب للزبالة

شكا المواطن سيد المغربى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بشارع ترعة السواحل بعزبة الصعايدة بإمبابة



وقال فى رسالته: نعانى نحن سكان شارع ترعة السواحل بعزبة الصعايدة بإمبابة من انتشار أكوام القمامة بصورة كبيرة، مما يساهم فى انتشار الآوبئة والأمراض، مطالبا بضرورة رفع هذه المخلفات حفاظا على حياة المواطنين .



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