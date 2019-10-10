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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

سكان شارع ترعة السواحل فى إمبابة للمسئولين : الشارع تحول لمقلب للزبالة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:50 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سيد المغربى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بشارع ترعة السواحل بعزبة الصعايدة بإمبابة

وقال فى رسالته: نعانى نحن سكان شارع ترعة السواحل بعزبة الصعايدة بإمبابة من انتشار أكوام القمامة بصورة كبيرة، مما يساهم فى انتشار الآوبئة والأمراض، مطالبا بضرورة رفع هذه المخلفات حفاظا على حياة المواطنين .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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