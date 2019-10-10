Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية .. "القصير" أقصر طريق للحج قديما عبر البحر الأحمر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:09 م
القصير
القصير
Advertisements
إبراهيم جادالله
مدينة القُصير، تتبع إداريًا محافظة البحر الأحمر.. ومنها بدأت الملكة حتشبسوت رحلتها الاستكشافية إلى بلاد بونت.. كما كانت المدينة موقعًا للتنقيب عن الذهب في عصور الفراعنة ويُقال إن إطلاق اسم "القصير" على المدينة يرجع إلى أنها أقصر مسافة تربط بين صعيد مصر والبحر الأحمر.

يقول محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير السابق انه يوجد بالقصير آثار قبطية ورومانية في منطقة القصير القديمة شمالا في الكيلو 8، كما يوجد بها آثار إسلامية وهي القلعة وكذلك بعض البنايات التي في وسط البلد.

ويربط القصير بوادى النيل طريق طوله 180 كيلو مترا يمر بوادى الحمامات ويصل إلى مدينة قفط بمحافظة قنا. يوجد بهذا الوادى آثار فرعونيه ترجع إلى عصر الملكة حتشبسوت ومنجم للذهب في وادى الفواخير.

ويضيف حمدان: توجد في مدينة القصير ميناء فرعونى استخدمه الفراعنه كميناء لتصدير الحبوب فى عهد الملكة حتشبسوت الى بلاد بونت، بلاد القرن الافريقى الصومال اثيوبيا وجلب البخور والاخشاب من هذه البلاد لانه اقصر نقطه بين الوادى والبحر ولذلك سميت القصير وأن للمدنيه تاريخ طويل ضارب بجذوره فى التاريخ وتشهد على هذا منطقه الفواخير التابعه لها وهى فى منتصف الطريق بين مدينة قفط على النيل والقصير ويوجد بها نقوش وكتابات فرعونيه على جبال الفواخير رغم ان هذه النقوش والكتابات ربما لم تترجم ولا تلاقى اى اهتمام بل ان المنطقه كلها لم تلق اى اهتمام وكذلك منطقه القصير القديم كذلك وجد بها بعض العملات وبعض القطع على يد بعثة للتنقيب عن الاثار وكذلك كانت القصير ميناء مهما فى العهد الرومانى لان موقعها المتميز على البحر يجعلها من اجمل مدن وموانئ البحر الاحمر.. ولكن.

يقول المؤرخ صفى تمير، إن القصير كانت مركزا لتجمع الحجيج المسلمين القادمين من مصر والمغرب العربي والأندلس لأداء الحج، و توجد بها قلعة بنيت في عام 1799م، ويوجد بالقصير آثار قبطية ورومانية في منطقة القصير القديمة شمالا في الكيلو 8، كما يوجد بها آثار إسلامية وهي القلعة وكذلك بعض البنايات التي في وسط البلد، ويربط القصير بوادى النيل طريق طوله 180 كيلو مترا يمر بوادى الحمامات ويصل إلى مدينة قفط بمحافظة قنا، ويوجد بهذا الوادى آثار فرعونيه ترجع إلى عصر الملكة حتشبسوت ومنجم للذهب في وادى الفواخير.
لكل اسم حكاية .. "القصير" أقصر طريق للحج قديما عبر البحر الأحمر
لكل اسم حكاية .. "القصير" أقصر طريق للحج قديما عبر البحر الأحمر
لكل اسم حكاية .. "القصير" أقصر طريق للحج قديما عبر البحر الأحمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريق قفط القصير يشكو الإهمال ..طريق الحج القديم يحتاج نظرة من اجل التفويج السياحى

الملكة حتشبسوت امرأة تخلت عن أنوثتها لتحكم عرش مصر فى زى الرجال

ترشيحاتنا

قوات سوريا الديمقراطية: تركيا تستعين بـ وحوش الإخوان الارهابية

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

منذ عهد الفراعنة .. لماذا سميت أسوان بهذا الاسم

مرتضى منصور ينضم لقائمة مهاجمى أصالة.. تفاصيل

أمريكا وروسيا ترفضان مقترحا في مجلس الأمن بإدانة العدوان التركي على سوريا

بعد فشله في اغتصابها.. شاب يقتل زوجة والده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري