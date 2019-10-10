كره حتى آخر نفس.. سر عداء أردوغان لـ مصر.. كل يوم كدبة شكل

«كلم العايبة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك».. رغم أنه مثل شعبي دارج، إلا أنه حقيقة واقعية تجسد حالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي تشن قواته عملية عسكرية على الأراضي السورية، بهدف تمزيق وحدتها ودعم ومساندة مليشياته، من العناصر المسلحة التي تطلق على نفسها الجيش السوري الحر.



القوات التركية التي بدأت هجماتها العدوانية على الأراضي السورية، وتحديدا منطقة شرق الفرات، والتي قوبلت بالرفض الدولي الواسع لما فيه انتهاك للقانون الدولي، وعدوان غاشم على وحدة وسيادة الأراضي السورية، حتى كانت مصر من أوائل الدول التي أدانت هذا العدوان، ودعت لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات العدوان التركي على الأراضي السورية.







ففي الوقت الذي تراق فيه دماء السوريين بقذائف أنقرة، لم يجد أردوغان امامه لإلهاء العالم عن جرائمه، إلا مهاجمة مصر لإدانتها هذا العدوان الغاشم على الأراضي السورية، لما يمثله من اعتداء صارخ وغير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية.

وأمام الإدانات الدولية للعدوان التركي على الأراضي السورية والذي لم يحظ إلا بمباركة قطر، لم يجد إردوغان أمامه إلا الخروج لتوجيه الاتهامات إلى مصر والمملكة العربية السعودية، في محاولة منه لإلهاء المجتمع الدولي وصرف الأنظار عن الحرب الضارية التي يشنها على الأراضي السوري.ففي الوقت الذي تراق فيه دماء السوريين بقذائف أنقرة، لم يجد أردوغان امامه لإلهاء العالم عن جرائمه، إلا مهاجمة مصر لإدانتها هذا العدوان الغاشم على الأراضي السورية، لما يمثله من اعتداء صارخ وغير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية.





العملية العسكرية التركية والتي أطلقت عليها انقرة "نبع السلام"، والتي زعمت تركيا أنها تهدف للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في منطقة شمال سوريا، لم تشن هجماتها إلا على منطقة شمالي شرق سوريا وهى المنطقة التي تقع تحت يد قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي، وفي قبضتها قرابة 11 ألف عنصر داعشي في سجونها، لم تسفر عملية أردوغان على مدار تلك الساعات إلا عن فك سجن عناصر تنظيم "داعش" في إطار خطة أنقرة لفك الحصار السوري على تلك العناصر الإرهابية.

وكعادته لم يجد أردوغان إلا الكلام المرسل، على حد المثل الشعبي الشهير «تكلم العايبه تلهيك وتجيب اللى فيها فيك»، قائلا: «السلطات في مصر عاجزة عن تحقيق الديمقراطية في بلادها، ننفذ عملية نبع السلام لتطهير شرق الفرات من الإرهابيين ومن أجل السلام في سوريا».العملية العسكرية التركية والتي أطلقت عليها انقرة "نبع السلام"، والتي زعمت تركيا أنها تهدف للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في منطقة شمال سوريا، لم تشن هجماتها إلا على منطقة شمالي شرق سوريا وهى المنطقة التي تقع تحت يد قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي، وفي قبضتها قرابة 11 ألف عنصر داعشي في سجونها، لم تسفر عملية أردوغان على مدار تلك الساعات إلا عن فك سجن عناصر تنظيم "داعش" في إطار خطة أنقرة لفك الحصار السوري على تلك العناصر الإرهابية.