هندسة الطاقة بأسوان تنتهي من مشروع طلابى لإستخدام الطاقة الشمسية فى الطهى .. صور

قامت كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان بتسليم مشروع إبتكارى لوزارة التعليم العالى تحت مسمى التحكم فى وحدة أنابيب مفرغة لإستخدام الطاقة الشمسية فى أغراض الطهى وذلك بناءًا علي توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .



ومن جانبه صرح الدكتور عادل زين الدين محمد عميد الكلية أننا حصلنا على دعم لهذا المشروع الطلابى الابتكارى من وحدة دعم التميز بإدارة مشروعات تطوير التعليم العالى التابعة لوزارة التعليم العالى .



حيث يأتي هذا المشروع متماشيًا مع توجه الدولة الحالى الذى يصب فى ترشيد الطاقة التقليدية ( كهرباء – بوتاجاز – غاز طبيعى ) وإستبدالها بمصادر متجددة مما يعود بالنفع على الدولة و المواطن .



ويعد طهى الطعام المنزلى أحد مصادر إستهلاك الطاقة لذا تتجة الأنظار حاليًا نحو إستخدام الطاقة الشمسية فى تطبيقات الطهى المنزلى مما يعود بالنفع على كل من الدولة و المواطن .



وأوضح أن هذا المشروع يتكون من أنبوب زجاجى مفرغ يتميز بخاصية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية يتم الإحتفاظ بها داخله لدرجة قد تصل الى 380 درجة مئوية) وذلك عند تعريضه لضوء الشمس المباشر .



لذا فإنه يستخدم بكثرة فى السخانات الشمسية فى الآونة الأخيرة ، وفى دول الإتحاد الاوروبى حيث بدأ إستخدام هذه الأنابيب المفرغة فى غرض الطهى وذلك بصور مصغرة ومبسطة فى أغراض الرحلات وحفلات الباربكيو.



وأشار الدكتور عادل زين بأن هذا المشروع تضمن عمل نموذج لجهاز الطهى بإستخدام الخلايا الزجاجية المفرغة التى يمكن تثبيتها خارج حوائط المطابخ المنزلية بحيث يتم سحب و تركيب الأنبوب الإستانلس من داخل المطبخ بكل سهولة ، وهذا النموذج ملائم تمامًا لبيئة مشمسة كتلك التى تتميز بها أسوان ، كما أنه عند تصميم النموذج تمت مراعاة ملائمة التكلفة الكلية للجهاز للظروف الاقتصادية للمواطن، وهذا الجهاز مزود بجهاز إستشعار حرارى لجس درجة الحرارة داخل الأنبوب ، كما أنه مجهز بجهاز تحكم لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع الطعام المراد طهيه، بالإضافة الي أن الجهاز مزود بمنفث بخارى للحفاظ على توازن الضغط البخارى داخل الجهاز.



وأكد أن هذا المشروع يعد سابقة خبرة للطلاب يمكن استغلالها كنواة فى إنشاء كيانات مستقلة بعد التخرج حيث يتكون فريق العمل من الطلاب على محمد حسن -مدير المشروع ، ومحمد نصر عبدالحميد ،ومحمد حمدى محمد ،عبدالكريم هلال تهامى ،أحمد خالد عبدالرحمن ، وتحت إشراف الدكتورطارق حسن محمد – استشارى المشروع والمشرف على قسم الهندسة الكهربية وكذلك متابعة كلا من الدكتور أشرف محمد حميدة-مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتور نادى كمال عزيز - مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ولاقى هذا المشروع كل الدعم وتذليل العقبات بتوجيه من الدكتور أحمد غلاب محمد- رئيس الجامعة حتى الإنتهاء منه وتسليمه من قبل لجنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .