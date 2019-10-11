نبيل الحلفاوي: من يقرأ السيرة الذاتية لـ فايلر سيظن أن بها خطأ أو تزوير

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر بعد تحسن مستوى الفريق معه وحصوله علي بطولة السوبر"2018 _2017 " مع النادي الاهلي.
وغرد الحلفاوي عبر تويتر قائلا "رينيه فايلر.. الكوتش الوحيد في العالم الذي سيظن من يقرأ سيرته الذاتية أن بها خطأً أو تزويرا..
تولى تدريب الأهلي المصري عام 19..فاز معه ببطولة السوبر المحلي عن موسم 17-18".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "فايلر يكتب فى ال cv أصله كان موسم استثنائى " و "و الله صح يا قبطان معلومة و حقيقه لم يأخذ الكثير بالهم منها رغم غرابتها و صحتها في نفس الوقت الله ينور عليك يا قبطان" و "وده من عجائب الكرة المصرية".
وغرد الحلفاوي عبر تويتر قائلا "رينيه فايلر.. الكوتش الوحيد في العالم الذي سيظن من يقرأ سيرته الذاتية أن بها خطأً أو تزويرا..
تولى تدريب الأهلي المصري عام 19..فاز معه ببطولة السوبر المحلي عن موسم 17-18".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "فايلر يكتب فى ال cv أصله كان موسم استثنائى " و "و الله صح يا قبطان معلومة و حقيقه لم يأخذ الكثير بالهم منها رغم غرابتها و صحتها في نفس الوقت الله ينور عليك يا قبطان" و "وده من عجائب الكرة المصرية".