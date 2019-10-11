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رياضة

نبيل الحلفاوي: من يقرأ السيرة الذاتية لـ فايلر سيظن أن بها خطأ أو تزوير

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:14 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر بعد تحسن مستوى الفريق معه وحصوله علي بطولة السوبر"2018 _2017 " مع النادي الاهلي.

وغرد الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏رينيه فايلر.. الكوتش الوحيد في العالم الذي سيظن من يقرأ سيرته الذاتية أن بها خطأً أو تزويرا..
تولى تدريب الأهلي المصري عام 19..فاز معه ببطولة السوبر المحلي عن موسم 17-18".

ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎فايلر يكتب فى ال cv أصله كان موسم استثنائى " و "‏‎و الله صح يا قبطان معلومة و حقيقه لم يأخذ الكثير بالهم منها رغم غرابتها و صحتها في نفس الوقت الله ينور عليك يا قبطان" و "‏‎وده من عجائب الكرة المصرية".
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