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أخبار البلد

السيسى يهنئ رئيس وزراء اثيوبيا بجائزة نوبل : فوز جديد لـ قارتنا السمراء

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم و منار نور
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء اثيوبيا بعد حصولة على جائزة نوبل للسلام.

وغردت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تويتر : " أتقدم بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول أبي أحمد- رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام، فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.
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