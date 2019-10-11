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رياضة

لأول مرة.. يورجن كلوب يحقق رقما قياسيا في تاريخ ليفربول

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:30 م
يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
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محمد السعيد
حقق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، رقما قياسيا، لأول مرة في تاريخ الريدز بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وتوج يورجن كلوب، اليوم، الجمعة، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز في ثلاث انتصارات متتالية، في الدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر.

وبات يورجن كلوب أول مدرب في تاريخ ليفربول، يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 5 مرات.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفرق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

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