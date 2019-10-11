لأول مرة.. يورجن كلوب يحقق رقما قياسيا في تاريخ ليفربول

حقق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، رقما قياسيا، لأول مرة في تاريخ الريدز بمسابقة الدوري الإنجليزي.





وتوج يورجن كلوب، اليوم، الجمعة، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز في ثلاث انتصارات متتالية، في الدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر.





وبات يورجن كلوب أول مدرب في تاريخ ليفربول، يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 5 مرات.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفرق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.