من الكنائس إلى الحكمة.. حكاية اكبر وأروع قرى مصر بمطروح

تمتد شواطئ رأس الحكمة من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.



وتعد قرية رأس الحكمة من اكبر واهم القري بمصر نظرا لما تتمتع به من مقومات سياحية وشاطئية مميزة .



وتتبع قرية رأس الحكمة مدينة مرسى مطروح والتي تبعد عنها بحوالى 70 كم في اتجاه الشرق .



وقال عبدالله أبو زوير الباحث في التراث الشعبي ان قرية راس الحكمة كانت في الأصل قرية قديمة من العصور الرومانية تسمى رأس الكنائس لوجود جبل بها عليه آثار الكثير من الكنائس.



واضاف أما عن اسمها رأس الحكمة فسميت به عندما أقام بها الملك فاروق قصرًا للاستجمام فلم يعجبه اسمها فأسماها رأس الحكمة تيمنًا منه بحكمة الله.



وأوضح ان رأس الحكمة تشتهر بالاستراحات الرئاسية التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة. بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 تحولت إلى استراحة رئاسية، وكان الرئيس الراحل أنور السادات يذهب إليها للاستجمام، ومن بعده حسني مبارك وأحفاده.



كما يشير سكان القرية إلى أنه بعد اعتياد مبارك وعائلته زيارة القرية، دخلت جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي للقرية.