Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من الكنائس إلى الحكمة.. حكاية اكبر وأروع قرى مصر بمطروح

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
قرية راس الحكمة
قرية راس الحكمة
Advertisements
ايمن محمود
تمتد شواطئ رأس الحكمة من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.

وتعد قرية رأس الحكمة من اكبر واهم القري بمصر نظرا لما تتمتع به من مقومات سياحية وشاطئية مميزة .

وتتبع قرية رأس الحكمة مدينة مرسى مطروح والتي تبعد عنها بحوالى 70 كم في اتجاه الشرق .

وقال عبدالله أبو زوير الباحث في التراث الشعبي ان قرية راس الحكمة كانت في الأصل قرية قديمة من العصور الرومانية تسمى رأس الكنائس لوجود جبل بها عليه آثار الكثير من الكنائس.

واضاف أما عن اسمها رأس الحكمة فسميت به عندما أقام بها الملك فاروق قصرًا للاستجمام فلم يعجبه اسمها فأسماها رأس الحكمة تيمنًا منه بحكمة الله.

وأوضح ان رأس الحكمة تشتهر بالاستراحات الرئاسية التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة. بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 تحولت إلى استراحة رئاسية، وكان الرئيس الراحل أنور السادات يذهب إليها للاستجمام، ومن بعده حسني مبارك وأحفاده.

كما يشير سكان القرية إلى أنه بعد اعتياد مبارك وعائلته زيارة القرية، دخلت جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي للقرية.
من الكنائس إلى الحكمة.. حكاية اكبر وأروع قرى مصر بمطروح
من الكنائس إلى الحكمة.. حكاية اكبر وأروع قرى مصر بمطروح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القرية على شفا كارثة.. باحثة أثرية تكشف مفاجآت عن دير العذراء جبل الطير بالمنيا

ترشيحاتنا

محاولة اختطاف.. رجل يجر سيدة من شعرها على الأرض وهو يقود سيارة..صور

أول تأكيد رسمي من البنتاجون.. تعرض قوات أمريكية لقصف تركي في كوباني

تعليق ناري من رئيس وزراء فلسطين عن صفقة القرن.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. مفاجأة للمارد الأحمر قبل لقاء النجم الساحلي

صراع ثلاثي شرس داخل النادي الأهلي.. تعرف على التفاصيل

بعد وفاة والده.. عمر طلعت زكريا: الشيلة تقيلة أوي يا حبيبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع

تصرف مفاجئ من عروس يوم زفافها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان جديد.. صور