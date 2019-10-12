الإعدام لـ 6 متهمين والمؤبد لـ 8 في قضية «الهجوم على الأهرامات الثلاثة»

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، رئيس المحكمة، اليوم، السبت، 12 أكتوبر، الحكم على المتهمين بـ"الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".





وقضت بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدثًا بالسجن 10 سنوات.





وضمت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كل من "محمد عبد العال و أحمد محمد حسن و حسن إبراهيم و يوسف عبد العال و موسى دسوقي و عبد الرحمن عاطف".





وضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من "كريم منتصر و أحمد خالد ومصطفى محمود و محمد خلف و أحمد بدوي و محمود مصطفى و أحمد صالح و محمود عبد القادر" وإلزامهم بالمصروفات.





والمحكوم عليهم بـ ١٠ سنوات كل من "أسامة سيف و مصطفى خالد و أحمد محمد قاسم و عبد العزيز أمين و محمد مصطفى و كريم حميدة و آسر محمد عبد الوارث و يوسف صبحي و علي عاطف و يوسف محمد و بسام أسامة و عبد الرحمن سمير".





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.



