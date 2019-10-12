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أمر معقد.. أبو الغيط يرد على إمكانية إعادة مقعد الجامعة العربية إلى سوريا ..فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:39 م
أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
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هاني حسين
رد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشكل واضح على تساؤل أحد الصحفيين بشأن عدم إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وقال أحمد أبو الغيط خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بالجامعة العربية عن العدوان التركي على سوريا: "ما أسهل أن نطالب إعلاميا أو في بيانات مكتوبة بإعادة سوريا ولكن هناك إجراءات يجب اتخاذها، والاستعادة أمر معقد للغاية وهناك دول تطالب بإجراءات تتم من السلطة السورية كي تتحرك الأمور".

وأضاف أحمد ابو الغيط: "هناك حاجة لعقد اجتماع محدد الملامح له هدف استعادة المقعد السوري، ولا يزال الأمر يحتاج إلى بلورة، والجانب السوري عليه مسؤوليات وأعباء وما أسهل أن تقدم دعوة ونرى أن الطرف الأخر يريد أن يحدد شروطه ولا يوجد شروط وجميعنا عرب نسعى للمصالحة العربية ".
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