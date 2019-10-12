أمر معقد.. أبو الغيط يرد على إمكانية إعادة مقعد الجامعة العربية إلى سوريا ..فيديو

رد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشكل واضح على تساؤل أحد الصحفيين بشأن عدم إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.





وقال أحمد أبو الغيط خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بالجامعة العربية عن العدوان التركي على سوريا: "ما أسهل أن نطالب إعلاميا أو في بيانات مكتوبة بإعادة سوريا ولكن هناك إجراءات يجب اتخاذها، والاستعادة أمر معقد للغاية وهناك دول تطالب بإجراءات تتم من السلطة السورية كي تتحرك الأمور".



