واشنطن ترفع الحصانة عن زوجة دبلوماسي أمريكي متورطة في قتل شاب ببريطانيا

قالت وزارة الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث، إن السيدة الأمريكية آن ساكولاس لم تعد تتمتع بحصانة دبلوماسية، وهي زوجة دبلوماسي أمريكي متورطة في قتل شاب بريطاني يبلغ 19 عاما في حادث طريق.



وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن السلطات البريطانية تعتقد أن الأمريكية البالغة 42 عاما صدمت شاب بريطاني بسيارتها، حيث كان على متن دراجة نارية، مشيرة إلى أنها زوجة مسؤول استخباراتي أمريكي وهربت من بريطانيا عقب الحادث الذي وقع في 27 أغسطس أمام قاعدة للقوات الجوية البريطانية.



ويقول دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني إن الولايات المتحدة أبلغتهم بأن السيدة لم تعد تتمتع بحصانة، مضيفا أن الحكومة البريطانية ضغطت بقوة لرفع الحصانة عنها بهدف تحقيق العدالة.



بينما يقول محامي السيدة الأمريكية إنها "دمرت" بسبب الحادث المأساوي، موضحا أنه لا توجد خسارة أكبر من وفاة طفل.



من جانبه انتقد بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية حماية واشنطن لتلك السيدة ومنع محاكمتها في الخارج.