رضا عبدالعال: ميتشو فى النازل .. فايلر لم تظهر بصماته والبدري جاي يضحك علينا

لم يتوان رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق لحظة عن توجيه انتقاداته إلى الثنائى حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى والصربي ميتشو مدرب الزمالك خلال فترة الأجندة الدولية فى الوقت الراهن.



رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك علق على تراجع مستوى أداء لاعبى الزمالك تحت قيادة المدرب الصربي والتعادل أمام فريق صاعد من دوري القسم الثاني، وحمل المسئولية مناصفة بين اللاعبين والمدرب الصربي وأن الأخير فى النازل على المستوى التدريبي.



السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي لم يسلم من انتقادات رضا عبدالعال ورغم ذلك أشار إلى نقطة وحيدة رجحت كفة المدير الفنى للشياطين الحمر منذ بداية قدومه لتولي قيادة المارد الأحمر خلفا لمارتن لاسارتي.



كشف رضا عبدالعال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق عن مصير الصربي ميتشو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى مباراة القمة رقم 119 أمام النادي الأهلي يوم السبت القادم فى إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، وقال إن الصربي ميتشو مصير بقائه على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض مرهون بنتيجة لقاء القمة رقم 119 وفى حالة فوزه سيبقى وتزداد أسهمه فى قيادة القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه فى حالة الخسارة لن يبقى فى البيت الأبيض.



وأشار إلى أن الصربي ميتشو قاد الزمالك فى بداية قوية فى ظل رغبة اللاعبين فى إثبات أنفسهم وحجز مقاعد لهم بصفوف الفارس الأبيض، منوها إلى أن حالة التراجع الفنية للاعبي الزمالك يتحمل مسئوليتها عناصر الفريق إلى جانب المدرب الصربي.



وشدد على أن أداء اللاعبين فى مباراة الاتحاد السكندرى ومن بعده مصر المقاصة لم يكن فى المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الفريق لا يسأل عن أي نتيجة سواء التعادل أو الخسارة فى حالة الظهور بشكل قوى من ناحية الأداء والمستوى الفني والبدني.



شن رضا عبد العال هجوما ضاريا على حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى، قبل خوض منتخب الفراعنة مباراة بتسوانا الودية يوم الإثنين المقبل وقال : "حسام البدري جاي يضحك علينا كيف يرفض مواجهة البرازيل والأرجنتين وديا ويوافق على ملاقاة منتخب بتسوانا".



وأضاف: "السنغال قدمت مباراة تاريخية أمام السامبا وحققت تعادلا 1-1 ونيجيريا تفوقت على نفسها أمام البرازيل فى المباراة المقامة بينهما حاليا وديا"، مشددا على أن جهاز منتخب مصر كان يتعين عليه الموافقة على خوض ودية أمام البرازيل حتى لو تلقى خسارة بـ10 أهداف نظيفة لافتا إلى أن الاستفادة عائداتها كبيرة للمنتخب الأول فى حال مواجهة البرازيل وديا حتى لو كان معدل الأهداف كبيرا، مشددا على أن لاعبي الفراعنة كانوا سيحققون استفادة من النواحي الفنية والبدنية والاحتكاك بأقوى المدارس الكروية في العالم.



وأوضح أن حسام البدري بيضحك على الجماهير بعد رفضه مواجهة البرازيل والأرجنتين وكان يتوجب عليه خوض اللقاء الودي أمام البرازيل من أجل الوقوف على مستوى لاعبيه وإظهار الأداء الخاص بهم من أجل معالجة أي أخطاء مستقبلية مشددا على أن فوز المنتخب الأول على بتسوانا بنتيجة كبيرة لن يعود بالفائدة الفنية على لاعبى الفراعنة الكبار خلال مشوار الاستعداد للتصفيات الإفريقية والمونديالية.



أكد رضا عبدالعال أن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لم تظهر بصماته حتى الآن وقال : رغم الفوز المتتالي الذى حققه الشياطين الحمر فى الدورى المحلي والسوبر وسبقه دورى أبطال إفريقيا إلا أن بصماته لم تظهر بعد من النواحي الفنية والتكتيكية داخل المستطيل الأخضر.



لفت إلى أن تألق فريق الأهلي فى الوقت الراهن نتاج مجهودات اللاعبين داخل الملعب وتألق العناصر من الخبرة فى تنفيذ النواحي الهجومية أمام المنافسين على المستوى المحلي والإفريقي مضيفا أنه يحسب فقط للسويسرى فايلر أنه يتبع سياسة التدوير للاعبين وخلق حالة من التنافس بين اللاعبين من أجل حجز مركز فى صفوف الشياطين الحمر خلال المباريات، مشيرا إلى أن مدرب الأهلي استبعد النيجيرى آجاي فى المباراة التالية للقاء السوبر رغم تألقه أمام نادي الزمالك وكذلك حسين الشحات.



علق رضا عبد العال على تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق اف سى مصر فى الدورى الممتاز وقال : الزمالك تعادل مع إف سي مصر الصاعد من دورى القسم الثاني.. ميصحش كده ده فريق كبير وتاريخ. لافتا إلى أن لاعبي الفارس الأبيض ظهروا بشكل مخيب للآمال وطموحات الجماهير.



وأوضح أن أداء اللاعبين فى مباراة الاتحاد السكندرى ومن بعده مصر المقاصة اتسم بالاهتزاز، ولم يكن فى المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الفريق لا يسأل عن أي نتيجة سواء التعادل أو الخسارة فى حالة الظهور بشكل قوى من ناحية الأداء والمستوى الفني والبدني.





