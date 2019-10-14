الرئيس الروسي في السعودية ثم الإمارات.. والجيش السوري يتحرك لصد العدوان التركي.. أبرز ما تناولته الصحف الاماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، الضوء على الموضوعات المهتمة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم القضايا المهتمة بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، حيث يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السعودية، اليوم، يلتقي خلال الزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، ليتوجه بعد ذلك إلى الإمارات للقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.



ومن ناحية أخرى، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية أجواء حرب أكتوبر التي اندلعت في عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وقالت إن الإسرائيليين ظنّوا أنها ستكون نزهة لكنها كانت «جحيمًا على الأرض».



وقارنت قناة إسرائيلية بين الواقع الحقيقي قبل حرب السادس من أكتوبر، وما بعدها مباشرة. وأذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مساء السبت، مقتطفات صغيرة من اللحظات الأولى لحرب 1973، في مقارنة للفترة التي سبقت الحرب وما بعدها مباشرة، نتيجة لمجريات الحرب نفسها. وأفادت القناة بأنه بمناسبة مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر 73، فإن الواقع الذي سبق السادس من أكتوبر يختلف كثيرًا عن اليوم التالي له، واصفة هذا الواقع بأنه «جحيم مؤلم جدًا».



ومن تونس، زغاريد وألعاب نارية وهتافات ميزت المشهد في جادة الحبيب بورقيبة في تونس ليل الأحد إثر إعلان فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد برئاسة البلاد بفارق كبير عن منافسه رجل الإعلام نبيل القروي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



وفي سوريا، بدأت وحدات من الجيش السوري، الليلة الماضية، بالتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية، وبدأ الجيش السوري عملية انتشار في منطقة منبج في ريف حلب الشرقي.



وحول البريكست، تتزايد آمال أعضاء البرلمان البريطاني المؤيدين لبقاء بلدهم في الاتحاد الأوروبي بشأن نجاحهم في استصدار قرار برلماني بالدعوة إلى إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست» خلال الجلسة الطارئة المقرر انعقادها السبت المقبل، والتي توصف بأنها ستكون «اجتماعًا تاريخيًا».



وفي اليابان، ارتفع عدد ضحايا إعصار " هاجينس" الذي ضرب 13 محافظة في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية من اليابان إلى 35 قتيلا و71 مفقودا و أكثر من مائة جريح معظمهم قضوا غرقا في الأنهار أو دفنوا بسبب انزلاقات في التربة.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، استعادت قوات سوريا الديمقراطية مدينة رأس العين، ولكنها خسرت بلدة سلوك، وقالت تركيا إن قواتها سيطرت على تل أبيض الحدودية، وطريق سريع على عمق يتراوح بين 30 و35 كيلومترًا، ما من شأنه أن يقطع شريانًا رئيسيًا يربط المناطق التي يديرها الأكراد شمالي سوريا، في وقت أعلن فيه سياسي كردي كبير أن الحكومة السورية وقوات «قسد» تجريان محادثات في قاعدة روسية بسوريا.



فيما أعلنت الأمم المتحدة أن هجوم تركيا الدامي على مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا أجبر 130 ألف شخص على الفرار من منازلهم، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر من ثلاث مرات.



ومن تركيا، انتقد صحفي تركي الحملة الأمنية التي تشنها أنقرة ضد منتقدي عمليتها العسكرية على شرق الفرات في سوريا، وذلك بعد اعتقال الصحفي، هاكان ديمير، رئيس تحرير موقع «بيرغون» اليساري، فضلًا عن عشرات الصحفيين الذين زج بهم في السجون التركية خلال الأيام الماضية.



وبالانتقال إلى صحيفة الاتحاد، قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن قيادة الجيش مستمرة في القضاء على الإرهابيين الذين يتم نقلهم إلى ليبيا بتواطؤ مع حكومة «الإخوان» في البلاد.



وأكد المحجوب أن النظام التركي يستخدم عدة وسائل لنقل الإرهابيين إلى ليبيا، منها الطائرات المدنية والسفن، لافتًا إلى أن القوات المسلحة الليبية رغم صعوبة استهداف تلك الوسائل قادرة على سحق الإرهابيين بالميدان إذا ما التحقوا بالجبهات.



ومن الولايات المتحدة، تعهد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن يتعاون البنتاجون مع التحقيق الذي يجريه ديموقراطيو الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.