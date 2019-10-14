بدون فوائد..قروض جديدة لشباب الخريجين في الدقهلية

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صرف الدفعة 131 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد عن شهر سبتمبر الماضي لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 800 ألف جنيه.



وأضاف أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز حتى الآن بلغ 80 مليون و531 ألف جنيه.



وشدد شاروبيم على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة ، كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات .



وقال محافظ الدقهلية إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكد انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات .



ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لعدد 55 منهم (26 ذكور ،29 إناث)على مستوى 13 وحدة محلية بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من الجهاز إلى 11 ألف و279 من الجنسين.

