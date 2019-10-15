مدير متحف الأرميتاج الروسي يفجر مفاجأة عن الآثار في السعودية

أشاد ميخائيل بيوتروفسكي مدير متحف الإرميتاج الروسي بالجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية في تقديم كنوزها الخفية إلى العالم، حيث ظهر إلى العالم عدد من من الاكتشافات الأثرية ضمن ما يزيد على 44 من البعثات البحثية العالمية والمحلية هذا العام فقط.



وأعرب بيوتروفسكي عن اهتمامه باستضافة واحد من أشهر المعارض وهو معرض العلا، واصفا مدينة العلا بأنها واحدة من كنوز الآثار، وأنها موقع نادر حيث سيطر عليها النبطيين من الجنوب إلى الشمال، وسيطر عليها الرومان، وأيضا الهند.



وفي لقائه مع صحيفة «أخبار العرب» قال بيوتروفسكي، إنه يتابع التقدم في المشروعات الأثرية التى حدثت مؤخرا حيث يذهب الأثريين إلى السعودية في الفترة الحالية من اى وقت مضى، مضيفا أن العمليات الأثرية والاكتشافات والمجالات الأثرية في السعودية في أوج ازدهارها.



وأضاف أن الآثار المكتشفة في المملكة تأتي من إحدى أقدم المناطق التى استوطنها الإنسان؛ حيث تعود بعض الاستكشافات إلى حوالى 1.2 مليون سنة، حيث أنه في السنة الماضية فقط تم اكتشاف 15 موقع أثري جديد في انحاء المملكة.