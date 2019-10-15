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رياضة

أحمد ناجى وربيع ياسين فى عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:53 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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محمد بدران
حرص، ربيع ياسين، أحمد ناجى، حمادة صدقى، محمود أبو رجيلة، سمير عثمان، طارق قنديل، أمير توفيق، خالد الدرندلي، محمد العدل، مصطفى صابر، طارق مصطفى، خالد العوضي، ووليد سليمان نجم النادي الأهلي، على المشاركة فى عزاء والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلى والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

يذكر أن والدة علاء عبد الصادق لاعب النادي الأهلي ومدير الكرة بالنادي السابق توفيت أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع جثمانها ودفنه بمقابر الأسرة.

أحمد ناجى وربيع ياسين فى عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
أحمد ناجى وربيع ياسين فى عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
أحمد ناجى وربيع ياسين فى عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
أحمد ناجى وربيع ياسين فى عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
أحمد ناجى وربيع ياسين فى عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
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