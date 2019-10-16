بعدما اشعلت السوشال ميديا.. من الفنانة شديدة القرابة بـ ابنة رانيا فريد شوقي

ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعدما تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة جديدة للفنانة رانيا فريد شوقي، ظهرت فيها مع ابنتها (ملك عوض)، في أول ظهور علني لابنتها التي خطفت الأنظار إليها.



ملك عوض، هي ابنة رانيا فريد شوقي، من زوجها الأول عاطف عوض، وهو نجل النجم الكوميدي الراحل محمد عوض، وبالتالي فـ (ملك) من عائلة فنية كبيرة من جهة الأم والأب، وابنة عمها الفنانة الشابة جميلة عوض، وابنة خالتها هي الفنانة ناهد السباعي.



صورة ابنة رانيا فريد شوقي، انتشرت بشكل مكثف على السوشيال ميديا، بعدما خطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.



ظهرت ملك مع والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

